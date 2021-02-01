Мосгорсуд вернул прокурору дело старших сестер Хачатурян для уточнения обвинения их отцу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд вернул в Генеральную прокуратуру РФ уголовное дело в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Ранее адвокат Алексей Паршин сообщал, что потерпевшие и защита сестер заявили ходатайство о возвращении дела в надзорное ведомство в связи с противоречием при составлении обвинительного заключения и для уточнения обвинения. "Московский городской суд только что принял решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий Хачатуряна Михаила", - сказал Липцер.

Как уточнил Паршин, Мосгорсуд оставил обвиняемым прежнюю меру пресечения в виде запрета определенных действий. "Возврат дела до тех пор, пока в отношении отца девушек Михаила Хачатуряна не будет окончательного решения по его уголовному делу", - отметил он.

На прошлой неделе Мосгорсуд с шестой попытки не смог отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием уголовного дела в отношении двух старших сестер. Ранее он не состоялся из-за неявки потерпевших из-за подозрения заражения коронавирусной инфекцией одной из сестер, а также из-за недостаточного количества кандидатов в присяжные.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Дело в ее отношении рассматривается в Бутырском суде в закрытом режиме.