Движение на Ярославском шоссе в Москве затруднено из-за сгоревшего автомобиля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Автомобиль сгорел на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о возгорании на Ярославском шоссе в районе дома 59, строение 1, поступила в 15:12 мск. "По прибытии пожарно-спасательные подразделения установили, что происходило возгорание автомобиля на площади 5 кв. м. В 15:14 мск возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в данный момент движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено.