ФАС в Ленобласти заподозрила сговор на рынке клининговых услуг на сумму 135 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Ленинградское УФАС подозревает сговор на рынке клининговых услуг при заказах на сумму 135,6 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Отсутствие конкурентной борьбы, минимальное снижение цены и еще ряд совпадений стали поводом для возбуждения дела в отношении "ООО "Континент", ООО "Олимп-сити" ООО "Империя", ООО "Грандтаун", ООО "Ангелы Чистоты", ООО "Питер услуги" (п. 2 ч. 1 ст. 11 135-ФЗ "Закона о защите конкуренции"). По информации, поступившей в Ленинградское УФАС России, в действиях указанных компаний имеются признаки сговора", - говорится в сообщении.

Ведомство проанализировало около 30 закупочных процедур в период с 2017 по 2019 год, в которых принимали участие данные компании. Общая начальная цена аукционов составила 136,8 млн рублей, а сумма заключенных контрактов - 135,6 млн рублей. Таким образом, снижение цены на торгах ограничивалось 1-2%, при том, что в аукционах с другими участниками снижение доходило до 37,5%.

Также на наличие антиконкурентного соглашения указывало то, что при подаче заявок ответчики использовали одну техническую инфраструктуру, при этом их фактические адреса (местонахождение) различались. Помимо технической инфраструктуры совпадали и авторы созданных файлов.