Суд отправил на пересмотр вопрос об аресте основателя компании Petropavlovsk

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о растрате около 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд определил постановление об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в Тверской районный суд в ином составе, оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля", - сказал собеседник агентства.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. С 2020 года Petropavlovsk сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки доли в компании конкурирующим АО "Южуралзолото группа компаний" ("ЮГК"). После того, как акции компании начали торговаться на Московской бирже, акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.

В конце декабря в офисе другого дочернего предприятия компании, "Покровского рудника" прошли обыски, а Павел Масловский был арестован, заключен под стражу, на него заведено дело о растрате почти 100 млн рублей, принадлежащих руднику.