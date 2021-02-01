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СМИ: в Тулоне после обнаружения человеческой головы проходит силовая операция

Прибывший на место событий спецназ полиции задержал 40-летнего подозреваемого

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит операцию во французском Тулоне после того, как в понедельник в центре города была обнаружена коробка с отрезанной человеческой головой. Об этом сообщили газеты Var-Matin и Ouest-France.

Прибывший на место событий спецназ полиции задержал 40-летнего подозреваемого. По заявлению свидетелей, он выбросил коробку из окна, при этом руки мужчины были в крови.

Центральная часть города, в частности улица Гарибальди и площадь Лафайет, в настоящее время оцеплены полиций.

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