Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила в насилии музыканта Мэрилина Мэнсона

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд заявила о том, что была жертвой насилия со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона.

Вуд и Мэнсон начали встречаться в 2006 году, через четыре года пара объявила о намерении обручиться, однако в том же году помолвка была разорвана. "Человека, издевавшегося надо мной, зовут Брайан Уорнер, также известный как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я еще была подростком, и на протяжении нескольких лет издевался надо мной", - написала Вуд в понедельник на своей странице в Instagram. Актриса, известная по съемкам в сериале "Мир Дикого Запада", добавила, что не может больше жить в состоянии страха возмездия и шантажа.

Как отметил журнал Vanity Fair, еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения музыканта.

В 2018 году прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение не выдвигать против певца Мэрилина Мэнсона официальные обвинения в изнасиловании женщины в октябре 2011 года из-за того, что истек крайний срок, отпущенный для проведения следствия и передачи дела в суд, а потерпевшая отказалась от намерения засудить Мэнсона и перестала сотрудничать с прокуратурой.