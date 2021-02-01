Суд арестовал мужчину, бросавшего файеры в полицейских на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд арестовал до конца марта мужчину, который бросал файеры в сторону полицейских в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Игумнова, подозреваемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сроком до 31 марта", - сказали в суде.

Подсудимый раскаялся в содеянном, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. "21-летний молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - сказала она.

Ранее в Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января в рамках уголовных дел были задержаны восемь человек, семь из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, один - за нападение на машину ФСБ. Семь человек арестованы, еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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