Суд в Москве арестовал на восемь суток редактора The Insider за нарушение правил митинга

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы назначил административный арест на восемь суток редактору The Insider Олегу Пшеничному за нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Оксана Опаренко.

"Люблинский суд арестовал Пшеничного на восемь суток, признав его виновным по ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств")", - сказала она.

Адвокат подчеркнула также, что обязательно обжалует решение суда. "Позиция моего доверителя в следующем: в самом митинге он участия не принимал. Поэтому решение суда считаю необоснованным. Обязательно подам жалобу завтра", - отметила Опаренко.

Организаторы несогласованной акции призывали в полдень 31 января собраться на Лубянской площади, которая была оцеплена, а подходы к ней были перекрыты заранее. Митингующих задерживали на станциях метро "Чистые пруды" и "Трубная", наиболее близких к Лубянке, затем участники акции сместились к метро "Красные ворота" и Сухаревской площади, но полиция вытеснила их и оттуда.

Как передавали корреспонденты ТАСС, участники несанкционированной акции устроили шествие от Комсомольской площади до СИЗО "Матросская Тишина", где содержится условно осужденный Алексей Навальный. По дороге они перекрывали улицы, устраивали стычки с полицией и кидали в них снежки. Полиция вместе с Росгвардией задержала часть митингующих, применив спецсредства к тем, кто оказывал сопротивление. Часть собравшихся была задержана и возле СИЗО. Оттуда часть участников акции вернулись на Комсомольскую площадь, где полиция совестно с ОМОН вновь пресекла попытку устроить митинг.

По данным московской полиции, в акции участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.