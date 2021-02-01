Неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Порядка пяти человек получили ранения в результате нападения человека с ножом на пассажиров на станции метро "Западный вокзал" в брюссельской коммуне Моленбек. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Vivacite.

Ранее телеканал RTL сообщил, что нападавший "нейтрализован полицией". В настоящий момент станция закрыта, там работают следователи. Полиция пока ничего не сообщает ни о личности подозреваемого, ни о версиях следствия, однако расследование инцидента взяла на себя Федеральная полиция королевства, которая, в частности, занимается борьбой с терроризмом.

В брюссельской коммуне Моленбек проживает многочисленная община выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, именно здесь базировались члены связанной с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) члены группировки, организовавшей теракты в Париже 2015 года, в аэропорту и метро Брюсселя в 2016 году.