В Красноярске возбудили три уголовных дела после проведения акции 23 января

ТАСС, 1 февраля. В Красноярском крае возбудили три уголовных дела из-за противоправных действий во время несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратурой края взяты на контроль уголовные дела, возбужденные в отношении трех местных жителей за противоправные действия во время несанкционированного массового мероприятия 23 января", - говорится в сообщении.

Первого мужчину обвиняют в нарушении проведения митинга, двух других - в применении насилия к представителям власти. Двум из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего решается данный вопрос.

После проведения несогласованной акции 23 января в Красноярске сотрудники полиции начали проверку по факту травмирования полицейского, в которого попали бутылкой с водой. В связи с произошедшим задержали ранее судимого мужчину. После этого был задержан еще один ранее судимый мужчина. Одного местного жителя задержали после того, как он распылил перцовый баллончик в сотрудника полиции.