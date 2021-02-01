Суд заключил под стражу подозреваемую в жестоком обращении с детьми в Рязанской области

ТАСС, 1 февраля. Суд арестовал подозреваемую в истязании и жестоком обращении со своими детьми в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Прокурором Рыбновского района поддержано заявленное перед судом ходатайство следователя Рязанского МСО СУ СК РФ по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Рыбного, подозреваемой в истязании и жестоком обращении со своими малолетними детьми 2019 и 2020 годов рождения. По данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 и 156 УК РФ", - говорится в сообщении.

Подозреваемая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязательства. В частности, не кормила малолетних детей "и мер по обеспечению питанием детей не принимала". "Постановлением Рыбновского районного суда ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой удовлетворено", - уточняется в сообщении.