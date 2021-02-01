Суд в Москве продлил арест счетов ФБК до начала мая

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 3 мая 2021 года срок ареста счетов родственников Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Ивана Жданова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда, отметив, что всего было арестовано более 130 счетов.

"В понедельник в суде были рассмотрены четыре материала о продлении ареста счетов родственников Навального и Жданова, <...> продлили срок ареста до 3 мая", - сказали в суде.

В октябре 2019 года ФБК был внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. В конце июля Навальный объявил о том, что фонд сменит юридическое лицо и продолжит работу. По словам Навального, ликвидация фонда связана с невозможностью выплатить взысканные с ФБК по суду 29 млн рублей.

Кроме того, СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, легализовали крупную сумму денег в рублях и валюте, полученную заведомо преступным путем, эти деньги были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также более чем на 130 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц. Всего было арестовано более 75,5 млн рублей. По оценкам адвокатов, сумма на арестованных счетах может быть в десятки раз больше.