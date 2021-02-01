Суд в Москве арестовал на 10 суток политика Яшина за неповиновение полицейскому

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 10 суток председателю совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илье Яшину по статье о неповиновении распоряжению представителя власти. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Суд признал моего доверителя Яшина виновным по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), ему назначен административный арест на срок 10 суток", - сказал он.

Ранее тот же суд принял решение оштрафовать Яшина на 20 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Также его допросили в качестве свидетеля по ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения"), которое было возбуждено после несанкционированной акции 31 января.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.