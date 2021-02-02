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Пять землетрясений магнитудой до 3,7 произошли рядом с Курильскими островами

Пострадавших и повреждений нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) пять землетрясений магнитудой от 3,2 до 3,7. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,4 произошли рядом с северокурильским островом Парамушир и южной оконечностью полуострова Камчатка. Глубина очагов составила до 73 км. Эпицентры еще трех землетрясений магнитудой от 3,2 до 3,7 располагались рядом с Малой грядой Курильских островов. Глубина очагов составила до 50 км", - сообщили в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков пока не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

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