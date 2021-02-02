На Сахалине директор компании незаконно привлекла в регион около 5 тыс. гастарбайтеров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя местной коммерческой организации за организацию незаконной миграции около 5 тыс. иностранцев. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"[Директор компании] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции")", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учет договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую фирму. Она передавала эти документы в органы миграционного учета управления МВД России по Сахалинской области для создания видимости законного пребывания гастарбайтеров на территории России. За весь период времени обвиняемая помогла таким образом около 5 тыс. человек.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.