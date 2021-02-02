В Хабаровске задержали пристававшего к детям мужчину

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину, который приставал к детям в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Личность мужчины установлена, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях и СМИ стала распространяться информация о том, что в Хабаровске неизвестный мужчина предлагал детям под надуманными предлогами (угостить сладостями, посмотреть сотовый телефон) пойти с ним в неизвестном направлении. Дети отказались. Было возбуждено уголовное дело и создана усиленная следственно-оперативная группа для поисков мужчины.