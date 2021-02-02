На западе Москвы столкнулись пять машин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, в результате столкновения пострадал сотрудник ДПС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, причиной ДТП стал выезд одной из машин на полосу встречного движения.

"06:45 мск на 9-м километре Кутузовского шоссе произошло ДТП с пятью транспортными средствами. Один из водителей, следуя в сторону области, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя служебными автомобилями ДПС, которые следовали в сторону центра, а потом еще с двумя иномарками. В результате столкновения водитель скончался, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель иномарки, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали. Движение автотранспорта перекрыто по трем из пяти полос в сторону центра.