Бывшего сотрудника предприятия Удмуртии оштрафовали за разглашение гостайны

ИЖЕВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Бывшего начальника подразделения одного из предприятий Удмуртии оштрафовали на 80 тыс. рублей за разглашение гостайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Вступил в законную силу приговор Верховного суда Удмуртской Республики по ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну") в отношении бывшего начальника подразделения одного из республиканских предприятий, имеющих лицензию на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. С учетом признания подсудимой своей вины, раскаяния в содеянном и оказания содействия органам следствия, судом уголовное дело в отношении нее рассмотрено в особом порядке и назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимая, допущенная к сведениям, составляющим государственную тайну, в нарушение требований законодательства, используя незащищенные каналы связи, отправила электронные почтовые сообщения, в которых содержалась информация, имеющая грифы секретности "совершенно секретно" и "секретно".

В результате этих действий, данные, доверенные ей по работе, стали известны третьим лицам, допуска к государственной тайне не имеющим.

"Принятыми УФСБ России по Удмуртской Республике мерами предотвращена дальнейшая утечка секретных сведений, возможный ущерб локализирован", - отметили в пресс-службе.