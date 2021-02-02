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Неизвестный украл золотые украшения из храма в Петербурге

Сумма ущерба от кражи в данный момент устанавливается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Неизвестный похитил золотые украшения, которые принесли прихожане в качестве пожертвований в православный храм в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, ведется розыск злоумышленника, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что из храма в поселке Парголово совершена кража золотых украшений. Установлено, что золотые украшения - пожертвования прихожан - хранились в окладе иконы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в храме обнаружили пропажу 1 февраля. Сумма ущерба от кражи в данный момент устанавливается, полиция ведет розыск злоумышленника.

Название церкви в полиции не уточнили.

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