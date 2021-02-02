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Возгорание произошло в Национальном исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону

Площадь пожара составляет 20 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание, возникшее в рентген-кабинете Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 09:13 мск, Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, 63, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии, загорание в рентген-кабинете на первом этаже, площадь пожара 20 кв. м. Эвакуированы 40 человек медицинского персонала", - говорится в сообщении.

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