Бывшего и.о. министра образования Архангельской области обвинили в домогательствах к детям

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обвинило бывшего и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева в совершении развратных действий в отношении детей и распространении порнографии.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-чиновнику правительства Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних) и п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение в интернете порнографии)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через соцсети вел беседы на тему секса с тремя девочками в возрасте 12-14 лет, а также отправил ссылку на порноролик. Уголовное дело возбудили на основании результатов оперативно-разыскной деятельности спецподразделения областного УМВД. Задержанный находится под домашним арестом. Первоначально в ходе допроса он признал вину.