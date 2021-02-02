Иеромонаха в Оренбуржье обвинили в преступлениях против детей

ОРЕНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области, ему инкриминировано совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечение детей в распитие спиртного, сообщили ТАСС в следственном управлении СКР по региону.

Как уточнил собеседник агентства, по итогам расследования мужчина обвиняется по пункту "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего"), а также по пункту "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") и по ч. 1 ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции").

По данным следователей, насилие над детьми обвиняемый совершал в период с января 2019 года по февраль 2020 года в Бугуруслане и Асекеевском районе Оренбургской области. Одного из потерпевших он также вовлекал в систематическое распитие алкоголя.

"Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - добавили в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что по подозрению в совершении преступлений против детей в мае 2020 года задержали и арестовали иеромонаха Климента (Кораблева). На сайте Бузулукской епархии сообщалось, что иеромонах 2 мая запрещен в священнослужении "на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося". По данным Бугурусланского районного суда, ему продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года.