Навального доставили в Мосгорсуд на заседание по вопросу замены ему наказания

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный доставлен в Мосгорсуд, где пройдет выездное заседание Симоновского районного суда по вопросу о замене ему условного срока лишения свободы на реальный. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, автозак с Навальным прибыл к зданию суда.

Ранее поддержать Навального в Мосгорсуде пришла его супруга Юлия и адвокат Ольга Михайлова.

Как передают корреспонденты ТАСС, к суду прибыли также машины зарубежных дипломатических ведомств, в том числе Швейцарии, Австрии и Болгарии. Возле суда и на прилегающих к нему улицах усилены меры безопасности. Начало заседания назначено на 11:00 мск.

Ходатайство УФСИН

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене Навальному вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".