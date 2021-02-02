Белорусского блогера приговорили к трем годам колонии за нарушение общественного порядка

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Суд Логойского района (Минская область) приговорил белорусского блогера Владимира Неронского, обвиненного в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщил во вторник сайт незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По информации правозащитников, Неронского обвиняли в том, что в его видеороликах "Слуцк для жизни" содержались призывы к действиям, нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске и Могилеве. "Суд признал, что делал он это в сговоре с блогером Сергеем Тихановским (супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской - прим. ТАСС) и политиком Николаем Статкевичем", - отмечают представители "Весны". По их информации, Неронский также признан виновным в публичном оскорблении председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.

В ходе судебных слушаний Неронский признал вину в оскорблении представителя власти, но не согласился с обвинением в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Неронский был задержан 6 мая прошлого года по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. 17 июня блогер был переведен в СИЗО в Минске. Ему наряду с другими соратниками Тихановского было предъявлено обвинение по статье 342 УК Белоруссии ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). Белорусские правозащитники считают Неронского политзаключенным и называют его одним из фигурантов "дела Тихановского". Самого Тихановского, находящегося под стражей, обвиняют в организации массовых беспорядков в ходе кампании по выборам президента Белоруссии.