Число отравившихся некачественной водой в Красноярске превысило 50

"По состоянию на 02.02.2021 года среди жителей Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из них обратились за медицинской помощью 27 человек, активно выявлены 26 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Роспотребнадзор продолжает лабораторные исследования воды из водозабора "Гремячий лог" и распределительной сети Октябрьского района. Проводится дезинфекция сетей водоснабжения, а также повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть. В ведомстве отмечают, что качество питьевой воды в городе, в том числе и в Октябрьском районе, соответствует гигиеническим нормативам.

Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка стали поступать 31 января. После сообщений в СМИ прокуратура края и региональное управление Следственного комитета 1 февраля начали проверку информации об отравлении водой. По данным "Краскома", жалобы на воду поступали только из микрорайона Студенческий городок, из других жилых массивов, обслуживаемых водозабором "Гремячий лог", обращений не было.