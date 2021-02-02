Навальный в суде представился индивидуальным предпринимателем

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде, где решается вопрос о замене ему наказания по делу "Ив Роше", назвался индивидуальным предпринимателем.

"Работаю в ИП Навальный", - сказал он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой, которая рассматривает представление ФСИН о замене условного наказания на реальное. На вопрос, где он фактически проживает, Навальный ответил: "В СИЗО-1".

Навальный и его адвокаты не стали просить об отводе судьи.

Судья также поставила вопрос о съемке заседания. Прокуратура и ФСИН выступили против, Навальный настаивал на допуске телеоператоров. В итоге суд отказал в видеосъемке.