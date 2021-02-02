ФСИН пять раз предупреждала Навального о возможной замене ему условного срока на реальный

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ФСИН пять раз выносила предупреждения Алексею Навальному о возможной замене условного срока на реальный за нарушения правил надзора за условно осужденными. Об этом заявил представитель службы в ходе заседания суда по вопросу о назначении Навальному реального срока.

"Навальный в ходе надзора за ним семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный", - сказал он.

Представитель службы сообщил, что Навальный неоднократно нарушал общественный порядок после вынесения ему приговора с условным сроком по делу "Ив Роше", что является нарушением ограничений при условном осуждении.

"После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным", - сказал он.

Он не уточнил, в чем именно выразились систематические нарушения правопорядка. "Однако в соответствии с законом систематическими нарушениями правил надзора является их нарушения более двух раз", - сказал он. По словам представителя ФСИН, с конца сентября 2020 года Навальный находился на амбулаторном лечении. Судя по сообщениям СМИ, он свободно перемещался, давал интервью, при этом с инспекторами ФСИН не связывался. В связи с этим он был объявлен в розыск.

УФСИН по Москве подал представление в суд о замене Навальному вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию, по каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря 2020 года и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе.

Как ранее сообщил ТАСС замдиректора ФСИН Анатолий Якунин, подобное обращение о замене вида наказания является обычной практикой. Только в 2019 году в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания, сказал он.