Прокурор заявил, что Навальный не предоставлял данные о нахождении с сентября по январь

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный не представлял сведения во ФСИН своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года. Об этом заявила прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде по вопросу замены блогеру условного срока на реальный.

"Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клинике Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру", - сказала представитель надзорного ведомства.

Вместе с тем суд приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше".