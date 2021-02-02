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Прокурор заявил, что Навальный не предоставлял данные о нахождении с сентября по январь

Cуд приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Алексея Навального и решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный не представлял сведения во ФСИН своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года. Об этом заявила прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде по вопросу замены блогеру условного срока на реальный.

"Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клинике Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру", - сказала представитель надзорного ведомства.

Вместе с тем суд приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше".

Теги
Россия
Навальный уведомлял ФСИН в ноябре 2020 года о нахождении в клинике в Германии
В справке от 11 ноября из клиники Charite говорится, что Алексей Навальный находился в реанимации до 23 сентября на интенсивной терапии, после этого он продолжал находится в клинике, где проходил курс интенсивной реабилитации
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