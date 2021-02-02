ФСИН просит суд заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Представитель Федеральной службы исполнения наказаний попросил на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде отменить условный срок Алексею Навальному, осужденному за хищения у компании "Ив Роше", и исполнить приговор суда в виде 3,5 года колонии общего режима.

"В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима", - сказал он.

По его словам, ФСИН, исходя из принципов гуманизма, долгое время не выходила в суд с ходатайством о замене условного срока на реальный Навальному, несмотря его на многочисленные нарушения правил надзора.

"Руководствуясь принципами гуманизма, а также надеясь на то, что Навальный встанет не путь исправления, изменит свое отношение к приговору, к условиям контроля за ним, к возложенным на него судом обязанностям, ФСИН не выходила ранее с ходатайством о замене условного срока на реальный", - сказал сотрудник ведомства, уточнив, что эти надежды так и не оправдались.

Сотрудник ФСИН также привел несколько примеров нарушения Навальным правил отбытия условного наказания. "3 февраля 2020 года - неявка. 6 февраля 2020 года вынесено предупреждение. 17 февраля 2020 года - неявка. 20 февраля 2020 года вынесено предостережение о смене условного срока на реальный. 2 марта 2020 - неявка. 5 марта - предостережение. 16 марта 2020 - неявка. 19 марта 2020 - предостережение о возможной замене", - сказал он.

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене Навальному вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".