Навальный уведомлял ФСИН в ноябре 2020 года о нахождении в клинике в Германии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный в начале ноября уведомил ФСИН о том, что находится в клинике в ФРГ на реабилитации. Это следует из материалов дела, оглашенных на заседании Симоновского суда Москвы по вопросу о замене условного срока Навальному на реальный.

"Гражданин России Навальный поступил в клинику Charite, где находился в реанимации до 23 сентября на интенсивной терапии. После этого он продолжает находиться в клинике, где проходит курс интенсивной реабилитации", - сказано в справке от 11 ноября из немецкой клиники, которую зачитала в слух судья. Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что эта справка была в ноябре прошлого года представлена в уголовно-исполнительную инспекцию.

Навальный систематически уклонялся от явок в уголовно-исполнительную инспекцию летом 2020 года еще до своей госпитализации, следует из материалов дела.

"В июне 2020 года - неявка в инспекцию, вынесено предостережение о замене срока на реальный, от подписи этого предостережения осужденный отказался. 19 июля вновь отказался от явки в инспекции и вновь отказался от подписи предостережения. Также в августе этого года неявка и отказ от подписи", - зачитала письменные материалы дела судья Наталья Репникова.

Ранее представитель ФСИН заявил, что инспекция располагает данными о нахождении Навального в немецкой клинике с 22 августа по 23 сентября, но в последующем период времени не уведомлял инспекцию о том, где он.

Химкинский суд Подмосковья оставил Навального под стражей до 15 февраля, Мособлсуд признал это решение законным. Во вторник московский суд должен принять решение по ходатайству ФСИН о замене ему условного наказания на реальное.

На Навального была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока.

В частности, в период с 17 августа по 29 декабря Навальный не являлся на регистрацию. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. Но, согласно предоставленной из Charite информации, 23 сентября Навальный был выписан из клиники, но на уведомление о явке 23 октября не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили ранее в столичном управлении ФСИН.