Причиной смерти экс-главы Минсельхоза РФ могло стать отравление угарным газом

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. ООО "Газпром газораспределение Барнаул" создало комиссию по расследованию причин гибели экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Назарчука в Алтайском крае. По предварительным данным, причиной его гибели могло стать отравление угарным газом из-за обмерзания дымохода, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре компании.
"Аварийно-диспетчерская служба компании выехала вместе со службой МЧС на вызов 112 с мобильного телефона. <...> Обнаружено задымление подвального помещения. Запах газа не выявлен. По предварительным данным, причиной смерти Назарчука могло стать отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме его сына в поселке Солнечном", - сказали в пресс-центре.
В компании отметили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводили 13 октября 2020 года.
"Создана комиссия по расследованию происшествия", - добавили в пресс-центре.
Назарчук умер на 82-м году жизни накануне в поселке Солнечный. Следователи возбудили по факту его смерти уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Прощание с Назарчуком пройдет в среду, 3 февраля, в здании парламентского центра в Барнауле.
Назарчук родился в селе Романово Алтайского края в 1939 году. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР, в 1993 году - депутатом Госдумы РФ. В течение двух лет, с 1994 по 1996 год, Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия РФ. После этого он вернулся в Алтайский край и более 11 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.