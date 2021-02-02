Причиной смерти экс-главы Минсельхоза РФ могло стать отравление угарным газом

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. ООО "Газпром газораспределение Барнаул" создало комиссию по расследованию причин гибели экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Назарчука в Алтайском крае. По предварительным данным, причиной его гибели могло стать отравление угарным газом из-за обмерзания дымохода, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре компании.

"Аварийно-диспетчерская служба компании выехала вместе со службой МЧС на вызов 112 с мобильного телефона. <...> Обнаружено задымление подвального помещения. Запах газа не выявлен. По предварительным данным, причиной смерти Назарчука могло стать отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме его сына в поселке Солнечном", - сказали в пресс-центре.