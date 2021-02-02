Рэпера Сайленто задержали в США по подозрению в убийстве

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Рэпер Сайленто (настоящее имя Ричард Ламар Хоук) задержан по подозрению в убийстве своего двоюродного брата в прошлом месяце в Джорджии. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на власти округа Декалб.

По их данным, 23-летнего Сайленто взяли под стражу в минувшее воскресенье по подозрению в убийстве 34-летнего Фредерика Рукса. Его тело было обнаружено на автомобильной дороге на юго-востоке от города Атланта (штат Джорджия) 21 января. Причиной смерти стали огнестрельные ранения в голову. Видеосъемка камер наблюдения свидетельствует о том, что убийца с сообщниками скрылись с места преступления на машинах.

Управление полиции Декалба не раскрывает, какие обстоятельства заставили заподозрить темнокожего рэпера в этом убийстве.

Сайленто, записавший два студийных альбома, снискал известность дебютной композицией Watch Me (Whip/Nae Nae) 2015 года. Эта песня принесла рэперу третье место в хит-параде ста самых популярных музыкальных произведений влиятельного журнала Billboard и номинацию на премию телеканала MTV за видео лучшей песни летнего сезона. В 2020 году полиция несколько раз задерживала рэпера за бытовое насилие и превышение допустимой скорости езды на автомобиле.