В районе Мосгорсуда задержали молодого человека с пистолетом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали молодого человека с пистолетом недалеко от Мосгорсуда, где во вторник рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Недалеко от здания Мосгорсуда задержан молодой человек, у которого при себе обнаружены травматический пистолет и веревка", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

В районе Мосгорсуда с утра усилены меры безопасности. Сотрудники полиции возле станции метро "Преображенская площадь" выборочно останавливают молодых людей, досматривают их и проверяют документы. Подозрительных задерживают и отправляют в автозак. По информации Общественной наблюдательной комиссии Москвы, уже задержаны более 230 человек.