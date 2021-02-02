Гособвинение просит оставить в силе приговор экс-главе Удмуртии Соловьеву

ИЖЕВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит Верховный суд Удмуртии оставить в силе приговор экс-главе региона Александру Соловьеву, осужденному на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и на выплату штрафа в размере 275 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Во вторник в Верховном суде Удмуртии началось заседание по рассмотрению апелляционных жалоб самого Соловьева и его адвоката Галины Сбоевой на приговор Завьяловского районного суда. Ранее суд признал бывшего чиновника виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере").

"Мы считаем, что приговор является законным и обоснованным, поводов для его отмены или изменений не имеется, назначенное наказание является справедливым и соответствует тяжести содеянного Соловьевым. Приговор суда не является противоречивым. Полагаем, что все доводы были оценены верно. Просим суд оставить приговор суда без изменений", - сказал прокурор на стадии реплик.

В свою очередь адвокат Сбоева назвала решение, принятое в отношении своего подзащитного, крайне незаконным, поскольку "позиция обвинения не подтвердилась". Соловьев заявил, что решение Завьяловского райсуда нельзя назвать справедливым. Приговор в отношении него "был вынесен при явном несоответствии выводов суда", считает экс-глава республики.

Как установили следователи и суд первой инстанции, в 2014-2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это Соловьев обеспечил внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

Соловьев был арестован 4 апреля 2017 года, в тот же день президент РФ подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.