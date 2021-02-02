Американские дипломаты не присутствуют на заседании суда по делу Навального

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники посольства США не присутствуют в Москве на заседании суда по делу Алексея Навального. Об этом во вторник заявили ТАСС в американском диппредставительстве.

"Наши дипломаты не присутствуют там лично из-за мер предосторожности в связи с COVID-19", - сказал собеседник агентства.

В посольстве отметили, что американская сторона запрашивала разрешение на дистанционное наблюдение за процессом, но не получила на него ответ. "Мы внимательно следим за сообщениями СМИ по судебному процессу", - добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше", прибыли около 20 представителей посольств разных стран, среди них США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.