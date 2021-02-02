Прокурор потребовал отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прокурор в Мосгорсуде поддержал представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное за нарушение условий условного осуждения.

"Прошу суд удовлетворить ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный. Требую назначить Навальному наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. До вступления в силу решения Симоновского суда требую избрать осужденному меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала прокурор, попросив зачесть в срок исполнения наказания период его нахождения под домашним арестом во время рассмотрения дела судом из расчета один день домашнего ареста за один день в колонии.

"Рассматриваемый судом вопрос является стандартной процедурой. По РФ за 2019 год более 15 тыс. представлений удовлетворялись судами, за 2020 год - более 11 тыс. Судами требования инспекции удовлетворяются в 100% случаев. Выслушав позиции сторон, поддерживаю представление УФСИН", - отметила прокурор. По ее словам, установлено, что Навальный злостно уклонялся от исполнения наказания, а после прохождения лечения в Германии не поставил в известность ФСИН, хотя мог это сделать. "Он свободно передвигался по территории страны, посещал различные места и давал интервью СМИ", - сказала она.

При этом прокурор напомнила, что Навальный является единственным дважды условно осужденным человеком в РФ. "Больше ни к кому такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось", - подчеркнула она.

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 5 лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене блогеру вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".