Замдиректора аэропорта Петрозаводска приговорили к четырем годам колонии за взятки

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 февраля. /ТАСС/. Петрозаводский суд во вторник приговорил к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн рублей замдиректора петрозаводского аэропорта Игоря Волчека по делу о получении взяток от подрядчиков по госконтрактам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Осужденному, признавшему вину в совершении инкриминируемых преступлений, с учетом наличия досудебного соглашения о сотрудничестве назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 7 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 6 лет", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в ходе реконструкции аэропорта в декабре 2019 года осужденный в составе группы лиц и по предварительному сговору с действующим на тот момент министром транспорта Карелии Алексеем Кайдаловым получил через посредника от подрядчика - руководителя ООО "АСГК" - первую часть взятки в размере 1 млн рублей за беспрепятственное финансирование работ по строительству объектов на территории аэропорта, а также гарантированную приемку этих работ. Общая сумма взятки должна была составить 3 млн рублей.

Тогда же петрозаводский аэропорт в лице замдиректора заключил договор подряда с фирмой "СК Петроград" на строительство на территории транспортного объекта площадки для спецтранспорта стоимостью 11 млн рублей. В феврале 2020 года Волчек, действуя вместе с Кайдаловым, получил от руководителя организации 800 тыс. рублей в качестве части другой взятки (ее полный размер должен был составить 1,5 млн рублей) также за беспрепятственную приемку работ.

"В тот же день часть денежных средств передали осужденным министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия в торговом центре "Тетрис" в городе Петрозаводске, после чего указанных лиц задержали сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Карелии, дело о взяточничестве в отношении экс-министра транспорта региона Алексея Кайдалова пока не поступило в суд, идет процесс ознакомления с материалами.