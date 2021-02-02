Индонезия направила обломки разбившегося Boeing на экспертизу в США и Британию

ТАСС, 2 февраля. Власти Индонезии направили в США и Великобританию пять фрагментов самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в стране 9 января. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

Как заявил агентству глава Национального комитета по безопасности на транспорте, детали были отправлены на экспертизу, чтобы определить причины, по которым у лайнера был изменен параметр автомата тяги. Он не уточнил, какие еще детали самолета были отправлены на проверку.

Комитет планирует опубликовать предварительный отчет по крушению 9 февраля.

В январе газета The Wall Street Journal информировала, что одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя, которая регулирует его тягу и подачу топлива.