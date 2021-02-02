{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индонезия направила обломки разбившегося Boeing на экспертизу в США и Британию

Предварительный отчет по крушению планируют опубликовать 9 февраля

ТАСС, 2 февраля. Власти Индонезии направили в США и Великобританию пять фрагментов самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в стране 9 января. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

На эту тему
Что известно о крушении индонезийского Boeing 737-524

Как заявил агентству глава Национального комитета по безопасности на транспорте, детали были отправлены на экспертизу, чтобы определить причины, по которым у лайнера был изменен параметр автомата тяги. Он не уточнил, какие еще детали самолета были отправлены на проверку.

Комитет планирует опубликовать предварительный отчет по крушению 9 февраля.

В январе газета The Wall Street Journal информировала, что одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя, которая регулирует его тягу и подачу топлива.

Теги
СШАИндонезияВеликобритания
Трое детей провалились под лед на пруду в Нижегородской области
Один из них погиб
Читать полностью