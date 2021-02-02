Прокуратура начала проверку после инцидента с лифтом на северо-западе Москвы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту инцидента с лифтом в жилом доме на северо-западе столицы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 2 февраля в жилом доме в Ангеловом переулке застрял лифт. В момент инцидента в кабине лифта находился несовершеннолетний. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства организацией, ответственной за обслуживание, эксплуатацию и безопасность лифтового оборудования.

Как уточнила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, произошел сбой в работе лифта и резкое торможение. "Установлено, что в момент инцидента в лифте находился 12-летний ребенок, который с подозрением на травму ноги госпитализирован для полного обследования", - сказала она. Иванова добавила, что следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").