На севере Москвы произошел пожар в детском доме

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 50 человек, в том числе 38 детей, эвакуированы из детского дома на Полярной улице в Москве из-за пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Полярной улице произошло возгорание в здании детского дома. В настоящее время эвакуированы 53 человека, из них 38 детей и 15 человек персонала", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожар произошел на третьем этаже на площади 10 кв. м.

По его словам, детей разместили в близлежащей школе.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве подтвердили факт пожара. "Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии они приступили к разведке", - отметил собеседник.