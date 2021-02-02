Бутырский суд Москвы вернул прокурору дело младшей сестры Хачатурян

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы вернул в Генеральную прокуратуру РФ уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Ярослав Пакулин.

"Уголовное дело в отношении моей подзащитной возвращено в надзорное ведомство для устранения препятствий его рассмотрения судом", - сказал собеседник агентства.

Московский городской суд накануне вернул в Генеральную прокуратуру РФ уголовное дело в отношении двух старших сестер Хачатурян в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий их отца - Михаила Хачатуряна. Адвокат одной из девушек Алексей Паршин ранее сообщал ТАСС, что потерпевшие и защита сестер заявили ходатайство о возвращении дела в надзорное ведомство в связи с противоречием при составлении обвинительного заключения и для уточнения обвинения. Мосгорсуд оставил обвиняемым прежней меру пресечения в виде запрета определенных действий.

На прошлой неделе Мосгорсуд с шестой попытки не смог отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием уголовного дела в отношении двух старших сестер. Ранее он не состоялся из-за неявки потерпевших из-за подозрения заражения коронавирусной инфекцией одной из сестер, а также из-за недостаточного количества кандидатов в присяжные.