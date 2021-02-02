Пожар в детском доме на севере Москвы ликвидировали

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Возгорание в детском доме на Полярной улице в Москве потушено, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар в настоящее время ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что по факту пожара проводится проверка. "В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. На месте находится заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора Илья Тимофеев", - сказали в ведомстве.

В результате происшествия были эвакуированы более 50 человек, в том числе 38 детей.