Адвокат Навального сообщила, что ее подзащитный проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев в случае вступления в силу решения о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом журналистам сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"Примерно он пробудет в колонии два года и восемь месяцев. Вычитайте еще две недели, что он провел под стражей после решения Химкинского суда", - сказала она. Как уточнили, в свою очередь, в суде, в срок лишения свободы Навального зачтено время его нахождения под домашним арестом в период с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года из расчета один день под домашним арестом за один день лишения свободы.

Адвокат сообщила, что ее подзащитный не жалуется на условия содержания в следственном изоляторе. "Он жалуется на отсутствие конфиденциального общения с адвокатами, с которыми общается только через стекло", - сказала адвокат. Она добавила, что решение суда будет обжаловано. Кроме того, защита собирается сообщить Совету министров Европы, который контролирует исполнения решения ЕСПЧ, о том, что решение Страсбургского суда по "Ив Роше" не соблюдается.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок в 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подало представление в суд о замене блогеру вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной инспекции до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, еще до заболевания, не явился на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".