В ОП назвали ожидаемым решение суда, который заменил Навальному условный срок на реальный

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Симоновского суда Москвы, который в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок в 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный, является ожидаемым. Такое мнение высказал во вторник ТАСС председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"На мой взгляд, это абсолютно соответствует букве закона, кроме господина Навального, который нарушил правила условного заключения, по-моему, за прошлый год порядка 15 тыс. человек, которые его нарушили, и им заменен был [условный] приговор на реальный срок. Было бы странно, если бы это решение не было принято", - сказал Григорьев.

По его словам, Навальный неоднократно нарушал правила условного освобождения.

"Хочу отметить, что точно также нарушал Навальный правила условного освобождения по приговору по "Кировлесу", то есть явно это некая схема в его поведении. Схема понятная, он надеялся, что, исходя из каких-то политических соображений, государство не будет полностью придерживаться закона, как придерживалось по отношению ко всем остальным людям. Поэтому, на мой взгляд, ничего странного в этом нет. Это [судебное решение] было абсолютно запрограммировано", - добавил собеседник агентства.

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении "Ив Роше" и ООО "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подало представление в суд о замене ему вида наказания из-за систематического неисполнения возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной инспекции до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз еще до заболевания не явился на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержался в следственном изоляторе "Матросская Тишина".