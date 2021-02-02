Возле Мосгорсуда снимают полицейское оцепление

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция снимает оцепление рядом с Московским городским судом, где во вторник вынесли решение о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по уголовному делу о хищении у компании "Ив Роше".

Как передает корреспондент ТАСС, оцепление вокруг Мосгорсуда начали снимать, после того как Навального увезли в СИЗО "Матросская Тишина". По многим ранее закрытым улицам пустили автомобильное движение. Тем не менее пока у здания остается много журналистов, сотрудники полиции просят в мегафон их разойтись.

Меры безопасности были усилены возле Мосгорсуда с раннего утра, а по отдельным улицам рядом с ним с ночи закрыли движение транспорта. Как сообщили в ОНК Москвы, рядом с судом во вторник были задержаны более 230 человек.