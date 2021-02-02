СК возбудил уголовное дело после ДТП с тремя погибшими полицейскими в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения после ДТП в Крыму, в результате которого во вторник вечером погибли три сотрудника полиции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Кировским межрайонным следственным отделом предварительно установлено, что служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный, двигался из Кировского района в Симферополь в следственный изолятор. На автодороге Кировское - Приветное произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda под управлением жителя Кировского района, в результате которого трое стражей порядка погибли на месте, один сотрудник полиции, подследственной и водитель Skoda госпитализированы в больницу с различными травмами. Предварительно, столкновение произошло в результате того, что водитель Skoda объезжал движущегося в попутном направлении велосипедиста, выехав на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, руководитель управления по расследованию особо важных дел Евгений Руднев, руководство и следователи Кировского межрайонного следственного отдела, криминалисты. "Принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в производство управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Крыма организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП с полицейским автомобилем, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства. "С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали прокурор Кировского района Александр Пряхин, заместитель прокурора республики Владимир Кузнецов. В настоящее время прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что ход проверки взят на особый контроль в прокуратуре республики.

Руководитель Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко сообщил ТАСС, что после ДТП четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у них множественные травмы, в том числе переломы. "Все в Кировскую ЦРБ они доставлены. Они все тяжелые. Сейчас туда санавиация направлена. Выдвинулись и там по состоянию [определят, нужна ли транспортировка пострадавших]", - сказал Олефиренко.