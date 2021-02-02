Суд в Петербурге арестовал главу профсоюза "Альянс учителей" за призыв к незаконной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на семь суток председателя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена за призыв участвовать в несогласованной акции. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Даниила Кена за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Суд назначил наказание в виде ареста на семь суток", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Кен на своей странице в соцсети призывал выйти на несогласованную акцию, которая прошла в Петербурге 23 января.

Две несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января. Прокуратура города предупреждала граждан о том, что акция не согласована и участие в ней, а также призывы к участию влекут установленную законом ответственность. На акциях были задержаны десятки человек, кроме того, было возбуждено несколько уголовных дел о нападении на сотрудников правоохранительных органов.