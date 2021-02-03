Reuters: хакеры из КНР взломали сеть госагентства США, используя уязвимость SolarWinds

ТАСС, 3 февраля. Предполагаемые хакеры из Китая использовали уязвимость в программном обеспечении компании SolarWinds, чтобы взломать компьютеры, принадлежащие к правительственной сети США. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили, что хакеры атаковали компьютеры Национального финансового центра, который входит в структуру Министерства сельского хозяйства США. Отмечается, что под угрозой могли оказаться данные нескольких тысяч сотрудников организации.

МИД Китая категорически отверг все обвинения в кибератаках и кражах.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. В опубликованном в декабре 2020 года совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что они зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства. Занимавший в то время пост госсекретаря США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке якобы причастна Россия. Между тем Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом США, подчеркнул, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".