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Глава СЖР напомнил об ответственности за нападения на журналистов

В СЖР сообщили, что получили видео, где полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал недопустимыми действия представителя правоохранительных органов, ударившего дубинкой представителя СМИ.

"Продолжаем мониторить ситуацию. Получили видео, где полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста. Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства. Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов", - сказал собеседник ТАСС.

Во вторник Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок. После оглашения решения суда на некоторых улицах в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись.

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