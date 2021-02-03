Экс-глава центра ядерной медицины объявлен в розыск по делу о мошенничестве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет объявил в федеральный розыск бывшего главу центра ядерной медицины Олега Козина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Козин заочно арестован.

"Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича - фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Один из столичных судов избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Хорошевского суда Москвы, который санкционировал заочный арест Козина, ему официально предъявлено обвинение, а решение об аресте не вступило в силу. Орган предварительного расследования - следственное управление по Северо-Западному административному округу г. Москвы, сказали в суде. Подробностей об уголовном деле в пресс-службе суда не уточнили.

По данным РБК, Козин был исполняющим обязанности директора центра с 2012 по 2017 год. Преступная группировка, полагают следователи, появилась в организации не позднее 2014 года, сообщало издание. Помимо Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины, Козин занимал руководящие посты в других компаниях, которые к настоящему моменту ликвидированы. Издание также отмечает, что один из фигурантов дела о мошенничестве связан с компанией, фигурировавшей в уголовном деле о строительстве медцентра космодрома Восточный.

ФГУП "ФЦПиРОЯМ" - созданная в 2010 году структура Федерального медико-биологического агентства. В сферу ее работы входит запуск медицинских радиологических центров. На официальном сайте организации указывается, что с 2010 года оно приняло участие в строительстве более 30 медицинских учреждений.